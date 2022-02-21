Сборная России по хоккею полетит в Москву из Пекина с другими спортсменами

Мужская сборная России по хоккею вылетит из Пекина в Москву вместе с другими спортсменами олимпийской команды. Напомним, в Пекин хоккеисты потребовали отдельный самолёт для команды в целях безопасности.
Сообщается, что вылет самолета с российскими спортсменами задерживается из-за проблем с погрузкой багажа.
Команда Алексея Жамнова заняла второе место на Олимпиаде, уступив в финале команде Финляндии 1:2. По ходу турнира россияне установили два антирекорда: забросили меньше всего шайб в истории Олимпиад среди финалистов, нанесли меньше всех бросков в финальном поединке, обновив свой же антирекорд.
Отметим, что всего у россиян два поражения на турнире. Ещё один матч команда Жамнова проиграла на групповом этапе, однако тогда россияне уже обеспечили себе первое место в группе.
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