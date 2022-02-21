Первая хоккейная лига США пожизненно забанила игрока, ударившего судью во время матча
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Руководство Первой хоккейной лиги Соединённых Штатов Америки (USPHL) выступило с заявлением по поводу инцидента, который произошёл в одном из матчей, когда игрок вступил в конфликт с судьями, ударив одного из них во время встречи.
«Действия, предпринятые игроком USPHL, совершенно неприемлемы в нашей организации. Мы нетерпимы к
любому действующему лицу, которое воздействует физически на другого человека. Действия игрока, о котором идёт речь, привели к пожизненному бану. Инцидент в настоящее время расследуется местными властями, и поэтому USPHL не будет давать никаких дальнейших комментариев», — цитирует комиссионера USPHL Боба Туроу твиттер-аккаунт лиги.
Видео с инцидентом, который произошёл во время матча, можно посмотреть по ссылке.
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