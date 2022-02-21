Ялонен — об НХЛ: я мог бы тренировать лучше, чем многие из тех, кто работает там сейчас

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен прокомментировал возможность попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге.



«Я думал об этом, конечно. Но чувствую замечательно себя и здесь, для этого мне не нужно ехать ни в какую НХЛ. Я бы смог тренировать там — даже лучше, чем большинство из тех, кто работает там сегодня. Если кто-то заинтересуется, то пишите сообщение», — приводит слова Ялонена Iita-Sanomat.



Напомним, финская сборная завоевала золотые медали на олимпийском хоккейном турнире, в финале оказавшись сильнее России со счётом 2:1. На групповом этапе Финляндия обыграла Словакию (6:2), Латвию (3:1) и Швецию (4:3, ОТ). В плей-офф финны переиграли Швейцарию (5:1) и Словакию (2:0).