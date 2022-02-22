Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легендарный форвард «Чикаго» Халл покинул пост посла клуба. Ранее его обвиняли в насилии

Легендарный форвард «Чикаго» Халл покинул пост посла клуба. Ранее его обвиняли в насилии
Комментарии

Нападающий Бобби Халл больше не является послом команды «Чикаго Блэкхоукс», сообщает Sportsnet.

«Что касается Бобби, то ранее в этом сезоне мы совместно договорились, что он уйдёт с любой официальной должности в команде», — говорится в заявлении клуба.

Халл провёл 15 сезонов в составе «Чикаго». Он забросил 604 шайбы и отдал 549 голевых передач. В 1961 году нападающий выиграл с «Блэкхоукс» Кубок Стэнли.

83-летний Халл был внесён в Зал хоккейной славы в 1983 году, и в том же году «Блэкхоукс» подняли его свитер под своды арены.

Отметим, что ранее Халл был признан виновным в нападении на полицейского, который вмешался в спор с его женой Деборой в 1986 году. Его также обвиняли в нанесении побоев, но оно было снято после того, как женщина заявила властям, что не хочет давать показания против своего мужа.

Его вторая жена, Джоанн, обвинила его в жестоком обращении в 2002 году.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022