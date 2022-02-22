Легендарный форвард «Чикаго» Халл покинул пост посла клуба. Ранее его обвиняли в насилии

Нападающий Бобби Халл больше не является послом команды «Чикаго Блэкхоукс», сообщает Sportsnet.
«Что касается Бобби, то ранее в этом сезоне мы совместно договорились, что он уйдёт с любой официальной должности в команде», — говорится в заявлении клуба.
Халл провёл 15 сезонов в составе «Чикаго». Он забросил 604 шайбы и отдал 549 голевых передач. В 1961 году нападающий выиграл с «Блэкхоукс» Кубок Стэнли.
83-летний Халл был внесён в Зал хоккейной славы в 1983 году, и в том же году «Блэкхоукс» подняли его свитер под своды арены.
Отметим, что ранее Халл был признан виновным в нападении на полицейского, который вмешался в спор с его женой Деборой в 1986 году. Его также обвиняли в нанесении побоев, но оно было снято после того, как женщина заявила властям, что не хочет давать показания против своего мужа.
Его вторая жена, Джоанн, обвинила его в жестоком обращении в 2002 году.
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