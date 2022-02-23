У российского форварда «Торонто» Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года, диагностирована опухоль головного мозга.



«С сожалением сообщаю нашим болельщикам, что у Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга.



Сезон-2021/2022 Родион начал в составе уфимского «Салавата Юлаева» в КХЛ, но выбыл из-за травмы. В процессе выздоровления после этой травмы у него развились некоторые новые, не связанные с ней симптомы, которые потребовали продолжающихся обширных исследований в течение последних нескольких месяцев.



В настоящее время Родион проходит лечение в медицинском учреждении в Германии и не вернётся на лёд до конца сезона.



Наш медицинский персонал принимал участие в этом процессе вместе с людьми из Уфы, и мы постоянно находимся в прямом контакте с учреждением, чтобы следить за его лечением и уходом. Родион пользуется полной поддержкой организации «Мэйпл Лифс», и мы будем продолжать обеспечивать ему наилучший уход на протяжении всего этого процесса.



Из уважения к Родиону и его семье клуб пока воздерживается от дальнейших комментариев», — говорится в сообщении на официальном сайте.