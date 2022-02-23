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Третьяк: ФХР готова оказать любую помощь Амирову. Мы находимся на связи с «Торонто»

Третьяк: ФХР готова оказать любую помощь Амирову. Мы находимся на связи с «Торонто»
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на обнаружение опухоли мозга у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«От имени ФХР и от себя лично желаю Родиону Амирову победить болезнь и как можно скорее начать выздоравливать. Лечение спортсмена обеспечивает клуб НХЛ «Торонто», мы находимся на связи с командой. Безусловно, ФХР готова оказать любую помощь, которая потребуется, — от поиска и привлечения врачей для участия в процессе лечения Амирова до любого необходимого содействия родным и близким спортсмена», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга.

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