Третьяк: ФХР готова оказать любую помощь Амирову. Мы находимся на связи с «Торонто»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на обнаружение опухоли мозга у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.



«От имени ФХР и от себя лично желаю Родиону Амирову победить болезнь и как можно скорее начать выздоравливать. Лечение спортсмена обеспечивает клуб НХЛ «Торонто», мы находимся на связи с командой. Безусловно, ФХР готова оказать любую помощь, которая потребуется, — от поиска и привлечения врачей для участия в процессе лечения Амирова до любого необходимого содействия родным и близким спортсмена», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года и выступающего в аренде за «Салават Юлаев» в КХЛ, диагностирована опухоль головного мозга.