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«Нужно всегда сохранять позитивный настрой». Родион Амиров прокомментировал своё состояние

«Нужно всегда сохранять позитивный настрой». Родион Амиров прокомментировал своё состояние
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» и «Салавата Юлаева» Родион Амиров прокомментировал своё состояние. У российского форварда диагностировали опухоль мозга.

«Люди смогут увидеть, что я делаю, и я надеюсь, что они смогут этим вдохновиться. Я сохраняю положительный настрой. Я хочу чувствовать, что я могу играть в лучшей хоккейной лиге мира.

Моя вера в Бога дает мне сил и уверенности в том, что я все преодолею. Никогда нельзя сдаваться. Ты можешь преодолеть все препятствия, которые тебе даны на жизненном пути. Нужно всегда сохранять позитивный настрой», — приводит слова Амирова Sportsnet.

Напомним, ранее генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у российского форварда Родиона Амирова, выбранного командой в первом раунде (под общим 15-м номером) на драфте НХЛ 2020 года, диагностирована опухоль головного мозга.

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У российского форварда «Торонто» Родиона Амирова диагностирована опухоль головного мозга
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