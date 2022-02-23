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Министр образования Латвии призвала руководство рижского «Динамо» выйти из КХЛ

Министр образования Латвии призвала руководство рижского «Динамо» выйти из КХЛ
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Министр образования Латвии Анита Муйжниеце, чьё ведомство также курирует спорт, на своей странице в «Твиттере» призвала руководство хоккейного клуба «Динамо» Рига выйти из состава участников КХЛ.

«Я надеюсь, что мы наконец прекратим разговоры о спорте (да, и о музыке), который якобы не связан с политикой… Да, я особо хочу выделить рижское «Динамо» и то, что эта «история» — об участии в «открытом чемпионате России», нужно прекратить совсем», — говорится в сообщении.

Ранее фан-клуб финского «Йокерита» выступил с похожим заявлением, призвав руководство команды поспособствовать выходу «джокеров» из состава участников Континентальной хоккейной лиги. В финском клубе отреагировали на подобные призывы болельщиков.

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