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Валерий Ничушкин повторил личный рекорд по голам в регулярном сезоне

Валерий Ничушкин повторил личный рекорд по голам в регулярном сезоне
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.

Примечательно, что на 43-й минуте матча российский нападающий гостей Валерий Ничушкин забросил очередную шайбу для своей команды. Помог передачей ему шведский форвард Андре Бураковски. Эта шайба стала 14-й для Ничушкина в текущем сезоне. Данный результат позволил ему повторить свой личный рекорд по заброшенным шайбам в регулярном сезоне. Столько же голов у форварда было только в сезоне 2013/14.

За гостей также забивали Габриэль Ландеског на 2-й и 60-й минутах, Тайсон Джост – на 12-й и Назем Кадри – на 39-й.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Филип Задина и Робби Фаббри.

Для Ничушкина эта встреча 35-я в текущем сезоне НХЛ. За это количество игр он сумел набрать 27 очков, из которых 14 голов и 13 передач партнёрам на гол.

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