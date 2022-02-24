Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Детройт»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.



За гостей забивали Габриэль Ландеског на 2-й и 60-й минутах, Тайсон Джост – на 12-й и Назем Кадри – на 39-й.



Примечательно, что на 43-й минуте матча российский нападающий гостей Валерий Ничушкин забросил очередную шайбу для своей команды. Помог передачей ему шведский форвард Андре Бураковски.



У хозяев заброшенными шайбами отметились Филип Задина и Робби Фаббри.



Россиянин Владислав Наместников очков не набрал.



Для Ничушкина эта встреча 35-я в текущем сезоне НХЛ. За это количество игр он сумел набрать 27 очков, из которых 14 голов и 13 передач партнёрам на гол.