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Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Детройт»

Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Детройт»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.

За гостей забивали Габриэль Ландеског на 2-й и 60-й минутах, Тайсон Джост – на 12-й и Назем Кадри – на 39-й.

Примечательно, что на 43-й минуте матча российский нападающий гостей Валерий Ничушкин забросил очередную шайбу для своей команды. Помог передачей ему шведский форвард Андре Бураковски.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Филип Задина и Робби Фаббри.

Россиянин Владислав Наместников очков не набрал.

Для Ничушкина эта встреча 35-я в текущем сезоне НХЛ. За это количество игр он сумел набрать 27 очков, из которых 14 голов и 13 передач партнёрам на гол.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2022, четверг. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Ландеског (Макар, Хельм) – 01:12 (5x5)   0:2 Джост (О'Коннор, Ньюхук) – 11:47 (5x5)   1:2 Задина (Зайдер, Ларкин) – 31:35 (5x5)   1:3 Кадри (Рантанен, Тэйвз) – 38:19 (5x5)   1:4 Ничушкин (Бураковски, Ньюхук) – 42:11 (5x5)   2:4 Фаббри (Зайдер, Ларкин) – 49:38 (5x4)   2:5 Ландеског (Рантанен, Макар) – 59:21 (en)
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