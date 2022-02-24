Яковлев: мы отдали всё на Олимпийских играх. Серебро — очень достойный результат

Защитник сборной России по хоккею и «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал итоги завершившихся Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«От возвращения домой самые положительные эмоции. Дорога получилась долгой. Очень рад приехать домой. Скоро увижу свою семью и присоединюсь к команде.



Могу сравнить Игры в Пхёнчхане и в Пекине? Разница — в медалях и в их цвете. Обе Олимпиады были тяжёлыми. Сравнить не получится. В любом случае это большой опыт. Рад, что мы выиграли медали и вернулись домой.



Ограничения на Олимпиаде мешали? Нам было непросто. Никуда нельзя выходить. С питанием были определённые проблемы. Постоянные ПЦР-тесты, маски — это наложило отпечаток. Не было такого ажиотажа среди болельщиков. Их особо не пускали на матчи.



Олимпиада — это очень крутое и значимое событие. Рад, что был в этой команде. Это огромный опыт для меня.



Буллит в полуфинале со шведами можно назвать самым эмоциональным в карьере хоккеиста? Тогда не было таких эмоций. Надо было выходить и решать момент. Осознание приходит позже. Это очень знаменательный момент в моей карьере.



Остались силы на плей-офф? Да. Сил куча. Спасибо главному тренеру и руководству, что дали мне достаточно времени отдохнуть морально и физически. Я полон эмоций. Сейчас сразу поеду во дворец, проведу маленькую тренировку.



Кому посвящаю медаль? Всем болельщикам и людям, которые за нас переживали и молились. Мы отдали всё, что у нас было. Считаю, что это хороший результат. Мы играли в финале, но так сложился матч. Это очень достойный результат — мы отдали всё», — цитирует Яковлева «Спорт-экспресс».