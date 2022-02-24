Хоккейная Суперлига Украины сообщила о приостановке чемпионата
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Официальный сайт украинской хоккейной Суперлиги сообщил о приостановке текущего сезона.
«Хоккейная Суперлига Украины сообщает, что соревнования сезона-2021/2022 остановлены из-за введения военного положения на территории Украины. Таким образом, с целью обеспечения безопасности, матчи регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги не состоятся. Мы призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — говорится в сообщении.
К моменту приостановки первое место в турнирной таблице занимал ХК «Донбасс», набравший 48 очков после 25 проведённых встреч. Всего в турнире принимает участие шесть клубов.
Напомним, сегодня, 24 февраля, Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.
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