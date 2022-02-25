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«Нью-Джерси» разгромил «Питтсбург», у Малкина – один гол

«Нью-Джерси» разгромил «Питтсбург», у Малкина – один гол
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.

Уже на второй минуте гости вышли вперёд благодаря голу Йеспера Братта. Через 5 минут он оформил дубль. Ещё через минуту забил Егор Шарангович. На 30-й минуте отметился заброшенной шайбой Доусон Мерсер. На 32-й минуте российский нападающий Евгений Малкин забросил единственную шайбу для хозяев. Через две минуты голом ответил Дэймон Сиверсон. На 50-й минуте точку в матче поставил Нико Хишир.

Для Малкина эта шайба стала седьмой в текущем сезоне при 11 результативных передачах в 17 матчах нынешнего чемпионата. Таким образом, Евгений продлил свою результативную серию до четырёх игр, в которых он дважды забросил и трижды ассистировал.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Хишир, Заха) – 01:16 (5x5)   0:2 Братт – 05:47 (5x5)   0:3 Шарангович (Суббэн) – 06:44 (5x5)   0:4 Мерсер (Хьюз) – 29:24 (5x5)   1:4 Малкин (Кросби) – 31:13 (5x4)   1:5 Сиверсон (Хьюз, Хишир) – 33:37 (5x4)   1:6 Хишир (Хьюз, Братт) – 49:30 (5x4)
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