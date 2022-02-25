«Нью-Джерси» разгромил «Питтсбург», у Малкина – один гол

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:1.
Уже на второй минуте гости вышли вперёд благодаря голу Йеспера Братта. Через 5 минут он оформил дубль. Ещё через минуту забил Егор Шарангович. На 30-й минуте отметился заброшенной шайбой Доусон Мерсер. На 32-й минуте российский нападающий Евгений Малкин забросил единственную шайбу для хозяев. Через две минуты голом ответил Дэймон Сиверсон. На 50-й минуте точку в матче поставил Нико Хишир.
Для Малкина эта шайба стала седьмой в текущем сезоне при 11 результативных передачах в 17 матчах нынешнего чемпионата. Таким образом, Евгений продлил свою результативную серию до четырёх игр, в которых он дважды забросил и трижды ассистировал.
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