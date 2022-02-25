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Тардиф: мы следим за происходящим на Украине. На следующей неделе ИИХФ обсудит этот вопрос

Тардиф: мы следим за происходящим на Украине. На следующей неделе ИИХФ обсудит этот вопрос
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о ситуации с военной спецоперацией России на территории Украины.

«Мы пристально следим за происходящим на Украине. На данный момент никаких комментариев и никакого решения. В начале следующей недели будет собрание совета ИИХФ, чтобы обсудить этот вопрос», — цитирует Тардифа в «Твиттере» журналист Кэти Странг.

24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине. Также вчера Суперлига Украины объявила о приостановке чемпионата из-за военной обстановки на территории государства. Сегодня, 25 февраля, стало известно о снятии «Йокерита» с розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

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