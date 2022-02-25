Тардиф: мы следим за происходящим на Украине. На следующей неделе ИИХФ обсудит этот вопрос
Поделиться
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о ситуации с военной спецоперацией России на территории Украины.
«Мы пристально следим за происходящим на Украине. На данный момент никаких комментариев и никакого решения. В начале следующей недели будет собрание совета ИИХФ, чтобы обсудить этот вопрос», — цитирует Тардифа в «Твиттере» журналист Кэти Странг.
24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на Украине. Также вчера Суперлига Украины объявила о приостановке чемпионата из-за военной обстановки на территории государства. Сегодня, 25 февраля, стало известно о снятии «Йокерита» с розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.
Комментарии
- 25 февраля 2022
-
11:40
-
11:33
-
11:26
-
11:21
-
11:09
-
11:05
-
10:36
-
10:32
-
10:25
-
10:21
-
10:13
-
10:00
-
09:36
-
09:24
-
08:57
-
08:39
-
08:19
-
07:58
-
07:20
-
07:09
-
06:38
-
06:08
-
05:51
-
05:43
-
05:37
-
05:37
-
04:41
-
04:29
-
04:02
- 24 февраля 2022
-
23:44
-
23:14
-
22:13
-
21:50
-
21:00
-
20:39
Партнерский контент