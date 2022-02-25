Эвасон: в игре с «Торонто» у нас не было нашей обычной энергии. Это вызывает беспокойство

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мнением об игре команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:3).



«У нас не было много энергии. Это просто не было похоже на нашу обычную энергию. Мы пытались понять — почему? Особенно это касается первой тройки. Да, Цуккарелло не играл с „Оттавой“. Но у нас пропал рывок, который мы обычно делаем. В зоне атаки у нас не было много стабильных действий. Мы не слишком часто контролировали шайбу, не очень быстро переходили в нападение. Пытаемся с этим разобраться.



»Мы просто не могли толком выиграть ни одного розыгрыша. Это совершенно точно вызывает у нас беспокойство, и мы должны эту проблему решать", — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.