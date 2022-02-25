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«Трактор» одержал разгромную победу над «Металлургом» в товарищеской встрече

«Трактор» одержал разгромную победу над «Металлургом» в товарищеской встрече
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Челябинский «Трактор» одержал разгромную победу над магнитогорским «Металлургом» в товарищеской встрече. Матч состоялся на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершился со счётом 5:0 в пользу челябинцев (1:0, 3:0, 1:0).

В составе подопечных Анвара Гатиятулина заброшенными шайбами отметились Томаш Гика, Теэму Пулккинен, Лукаш Седлак, Виталий Кравцов и Альберт Яруллин.

Напомним, «Трактор» завершил регулярный сезон на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Металлург» — на первой строчке. Оба клуба примут участие в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. В первом раунде Востока «Трактор» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Металлург» — с казахстанским «Барысом».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
25 февраля 2022, пятница. 12:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Гика (Седлак, Бэйлен) – 01:09 (5x5)   0:2 Пулккинен (Стась) – 31:15 (5x5)   0:3 Седлак (Гика, Пулккинен) – 39:16 (5x3)   0:4 Кравцов (Пилут, Бывальцев) – 39:51 (5x5)   0:5 Яруллин (Пулккинен, Бывальцев) – 59:01 (5x5)
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