«Трактор» одержал разгромную победу над «Металлургом» в товарищеской встрече

Челябинский «Трактор» одержал разгромную победу над магнитогорским «Металлургом» в товарищеской встрече. Матч состоялся на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершился со счётом 5:0 в пользу челябинцев (1:0, 3:0, 1:0).



В составе подопечных Анвара Гатиятулина заброшенными шайбами отметились Томаш Гика, Теэму Пулккинен, Лукаш Седлак, Виталий Кравцов и Альберт Яруллин.



Напомним, «Трактор» завершил регулярный сезон на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Металлург» — на первой строчке. Оба клуба примут участие в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. В первом раунде Востока «Трактор» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Металлург» — с казахстанским «Барысом».