Житник: календарь КХЛ должен учитывать только интересы лиги

Защитник московского «Динамо» Алексей Житник считает необходимым пересмотреть расписание матчей в чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина.

«Я вообще не считаю, что в плей-офф КХЛ какой-то сверхтяжелый график. В НХЛ сто официальных матчей за сезон считается нормой, никто от усталости не стонет. Конечно, кубковые матчи нынче идут тяжёлые. Но ведь 70 игр без передышки никто не провёл – были по ходу сезона перерывы и в две, и в четыре недели. Могу сказать, что никто из знакомых хоккеистов не жалуется на усталость от большого количества встреч. А лично я вообще считаю, что 56 матчей в регулярном чемпионате – очень мало, их должно быть 65-70.

Другое дело, что в плей-офф нужно играть через день. Чтобы спортсмены успевали восстановить силы и эмоции, а болельщики не оставались без хоккея. Но в России пока сложно создать нормальное расписание, всё пытаемся подстроиться под сборную. У нас хотят, чтобы и чемпионат был с приставкой супер-, и национальная команда успевала решать свои проблемы. Но так не бывает. Если стремитесь к тому, чтобы лига была по-настоящему профессиональной, верстайте календарь только с учётом интересов лиги», – приводит слова Житника «Спорт-экспресс».