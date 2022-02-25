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Прошкин: финские игроки «Салавата» выжаты как лимоны. Это фактор в серии с «Сибирью»

Прошкин: финские игроки «Салавата» выжаты как лимоны. Это фактор в серии с «Сибирью»
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Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился мнением о серии плей-офф Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью».

«Серия «Салавата Юлаева» и «Сибири» вроде бы более предсказуемая на «Востоке», чем, к примеру, Казани против Омска. Но тут есть факторы, которые могут сыграть свою роль. И самый главный — это то, что финские хоккеисты уфимцев выиграли Олимпиаду, как бы это парадоксально ни звучало. Вроде бы они, в отличие от многих, в тонусе, но при этом сколько сил и эмоций потеряли. Они же выжаты как лимоны. Плюс все эти празднования, перелёты...

В каком состоянии они вернулись в Уфу? Большой вопрос. Да и акклиматизацию никто не отменял, отсутствие тренировочного процесса на протяжении нескольких дней. Всё равно это скажется в каком-то виде. При всём вышесказанном, думаю, что «Салават» не просто фаворит серии, а выиграет её. Мне кажется, шансы где-то 60 на 40», — цитирует Прошкина BetOn mobile.

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