Прошкин: финские игроки «Салавата» выжаты как лимоны. Это фактор в серии с «Сибирью»

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился мнением о серии плей-офф Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью».
«Серия «Салавата Юлаева» и «Сибири» вроде бы более предсказуемая на «Востоке», чем, к примеру, Казани против Омска. Но тут есть факторы, которые могут сыграть свою роль. И самый главный — это то, что финские хоккеисты уфимцев выиграли Олимпиаду, как бы это парадоксально ни звучало. Вроде бы они, в отличие от многих, в тонусе, но при этом сколько сил и эмоций потеряли. Они же выжаты как лимоны. Плюс все эти празднования, перелёты...
В каком состоянии они вернулись в Уфу? Большой вопрос. Да и акклиматизацию никто не отменял, отсутствие тренировочного процесса на протяжении нескольких дней. Всё равно это скажется в каком-то виде. При всём вышесказанном, думаю, что «Салават» не просто фаворит серии, а выиграет её. Мне кажется, шансы где-то 60 на 40», — цитирует Прошкина BetOn mobile.
- 25 февраля 2022
-
16:28
-
15:52
-
15:46
-
15:25
-
14:53
-
14:27
-
14:01
-
13:35
-
13:04
-
13:01
-
12:26
-
12:05
-
11:40
-
11:33
-
11:26
-
11:21
-
11:09
-
11:05
-
10:36
-
10:32
-
10:25
-
10:21
-
10:13
-
10:00
-
09:36
-
09:24
-
08:57
-
08:39
-
08:19
-
07:58
-
07:20
-
07:09
-
06:38
-
06:08
-
05:51