Мессье: сейчас не похоже, что Овечкин хоть немного сдаёт, но к 40 всё начинает меняться

Легендарный нападающий ряда клубов НХЛ Марк Мессье поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«У Овечкина есть габариты и сила. Иногда он похож на шаровой таран, играет агрессивно и всё равно избегает травм. Не думаю, что это продолжится с возрастом. Думаю, он будет выбирать позиции и выборочно подходить к тому, когда показывать силовой хоккей. Очевидно, все 82 матча он так играть не будет, но сможет в плей-офф. Это неизбежно: когда становишься старше, начнут донимать травмы, которые его замедлят. Вспоминаю по себе — а я играл и в 40 с лишним лет — с возрастом тебе нужно гораздо больше времени на отдых. В молодости тебя хватает и на тренировки, и на тусовки — и это на тебе не сказывается. Но, став старше, я понял, что уже не могу так интенсивно и часто тренироваться, потому что должен сохранять силы непосредственно на матчи. Сейчас не похоже, чтобы Овечкин хоть сколько-нибудь сдаёт, но ближе к 40 всё начинает меняться», — сказал Мессье в эфире ESPN.