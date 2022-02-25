Мессье: сейчас не похоже, что Овечкин хоть немного сдаёт, но к 40 всё начинает меняться

Легендарный нападающий ряда клубов НХЛ Марк Мессье поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«У Овечкина есть габариты и сила. Иногда он похож на шаровой таран, играет агрессивно и всё равно избегает травм. Не думаю, что это продолжится с возрастом. Думаю, он будет выбирать позиции и выборочно подходить к тому, когда показывать силовой хоккей. Очевидно, все 82 матча он так играть не будет, но сможет в плей-офф. Это неизбежно: когда становишься старше, начнут донимать травмы, которые его замедлят. Вспоминаю по себе — а я играл и в 40 с лишним лет — с возрастом тебе нужно гораздо больше времени на отдых. В молодости тебя хватает и на тренировки, и на тусовки — и это на тебе не сказывается. Но, став старше, я понял, что уже не могу так интенсивно и часто тренироваться, потому что должен сохранять силы непосредственно на матчи. Сейчас не похоже, чтобы Овечкин хоть сколько-нибудь сдаёт, но ближе к 40 всё начинает меняться», — сказал Мессье в эфире ESPN.
- 25 февраля 2022
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