Игрок «Вашингтона»: Овечкин всё равно побьёт рекорд Гретцки, но он хочет ещё Кубок Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд ответил на вопрос, что бы он выбрал: быть на льду, когда капитан «столичных» Александр Овечкин побьёт рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, или выиграть ещё один Кубок Стэнли с командой.

«Конечно, я люблю Ови, но думаю, что мы все, включая Ови, хотим ещё одного Кубка. Думаю, он всё равно побьёт рекорд, но Ови тоже хочет выиграть ещё один Кубок», — приводит слова Дауда The Athletic.

Напомним, в ночь с 24 на 25 февраля в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу подопечных Жерара Галлана. Автором единственной шайбы в составе «Вашингтона» стал капитан столичной команды Александр Овечкин, отличившийся за минуту до конца основного времени. Благодаря этому он сократил отставание от Яромира Ягра по голам за карьеру в НХЛ до четырёх.