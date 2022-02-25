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Международная федерация хоккея сделала заявление по поводу событий на Украине

Международная федерация хоккея сделала заявление по поводу событий на Украине
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Международная федерация хоккея на официальном сайте выпустила заявление по поводу военного конфликта между Россией и Украиной.

«Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) опечалена и глубоко обеспокоена последними событиями в Украине. ИИХФ и её Совет осуждают применение военной силы и призывают к использованию дипломатических средств для разрешения конфликтов. Наши мысли находятся с людьми в Украине и украинской хоккейной семьёй.

Поскольку Международная федерация хоккея обязана заботиться обо всех участниках своего чемпионата, Совет ИИХФ изучает и рассматривает последствия этого конфликта для наших мероприятий. Заседание Совета назначено на вечер понедельника, 28 февраля», — говорится в сообщении.

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