Савицкис: при нынешней ситуации на Украине вопросы спорта вообще не стоят на повестке дня
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Председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и рижского «Динамо» Юрис Савицкис, а также президент Латвийской федерации хоккея (ЛХЛ) Айгарс Калвитис избегают вопросов о будущем команды в чемпионате КХЛ, сообщает delfi.lv со ссылкой на LTV.
По информации источника, пока другие различные европейские организации отказываются от сотрудничества с Россией, руководство рижского «Динамо» не рассматривает возможность выхода из Континентальной хоккейной лиги.
«При нынешней ситуации на Украине вопросы спорта вообще не стоят на повестке дня, ведь сезон для «Динамо» завершён, а финальные игры Молодёжной хоккейной лиги с участием МХК «Рига» уже отменены», – цитирует Савицкиса delfi.lv со ссылкой на LTV.
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