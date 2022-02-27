Федерация хоккея Швейцарии требует исключить Россию и Беларусь из ИИХФ и отобрать ЧМ-2023

Федерация хоккея Швейцарии на официальном сайте выступила с заявлением по поводу ситуации с военными действиями на территории Украины.



«После нападения России на Украину швейцарский хоккей вместе с другими ассоциациями-членами ИИХФ требует немедленных и далеко идущих последствий для России и Беларуси.



24 февраля правительство России начало войну, напав на Украину. Атака полностью противоречит ценностям олимпийского движения, которое стремится к миру, взаимопониманию и солидарности между странами и народами. Своими действиями Россия нарушает олимпийское перемирие, принятое в качестве резолюции Генассамблеей ООН 2 декабря 2021 года 173 странами-участницами.



Федерация хоккея Швейцарии решительно осуждает действия России. Наши мысли с украинской хоккейной семьёй и всем населением Украины. Вместе с другими ассоциациями-членами была подана заявка в Международную федерацию хоккея, в которой требуются немедленные и далеко идущие последствия и санкции против России и Беларуси, которая поддерживает действия российского правительства. В обращении к Совету ИИХФ содержится призыв среди прочего к немедленному исключению хоккейных федераций России и Беларуси из членов ИИХФ и отзыву чемпионата мира до 20 лет в декабре 2022 года в Новосибирске и Омске, а также чемпионата мира в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.



Также мужская сборная Швейцарии не поедет в Россию и не сыграет товарищеский матч с Россией в рамках подготовки к чемпионату мира – вопреки первоначальному плану», — говорится в заявлении.