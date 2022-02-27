Президент Федерации хоккея Латвии предложил приостановить членство России в ИИХФ

Президент Федерации хоккея Латвии Айгар Калвитис выступил с заявлением, касающимся ситуации с военными действиями на территории Украины.
«Латвийская федерация хоккея поддерживает санкции и изоляцию России от международного сообщества, в том числе и от международного спорта.
Сообщаю, что сборная Латвии по хоккею не сыграет два запланированных контрольных матча в Риге со сборной России и сборной Беларуси перед чемпионатом мира 2022 года в Финляндии.
Латвийская федерация хоккея по совместной инициативе с другими мировыми федерациями хоккея обратилась к Международной федерации хоккея (ИИХФ) с просьбой приостановить членство российской и белорусской федерации хоккея в ИИХФ, а также отстранить всех российских и белорусских чиновников, комитеты и другие органы.
Спортивные арены — это сцена для продвижения человеческих и демократических ценностей. Суверенный мир нерушим и непререкаем: взаимное противостояние между странами должно сохраняться на спортивных аренах», — заявил Калвитис.
- 27 февраля 2022
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