Назаров — о молодёжи «Сочи»: звонят агенты и хотят пригласить в Америку — мы не отпускаем

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги сезона Континентальной хоккейной лиги для клуба.



«Получилось очень многое, и не получилось тоже. Много молодёжи заиграло, почувствовали, что такое КХЛ. Звонят агенты – хотят пригласить в Америку, мы их не отпускаем. Из плохого – не попали в плей-офф, это самое печальное для нас. Попрошу прощения у болельщиков, наша цель всегда попасть в плей-офф любым составом. Обещаем исправить это в следующем сезоне, молодёжь выросла и докажет, что достойна играть в плей-офф.

Прийти в середине сезона любому тренеру непросто. Пришлось всё ломать, заново строить, на это ушло 4-5 матчей, и вот уже 20-я игра. Выиграли 15 из 24 матчей, ребята поняли, что я от них просил, доказали, что могут выигрывать. Но нехватка игр, окончание сезона, а так можно было что-то исправить.



Лучшая мотивация для хоккеиста и любого другого – потеря работы. Не скрою, что этим пользуются многие тренеры. Когда ребята начали понимать, что не за горами отбытие в другую лигу, появляются дополнительные силы. Не скажу, что предыдущие тренеры этого не делали, но, наверное, меньше этим занимались. Попросил ребят выполнять свою тактику, кто не смог или не хотел, с теми мы попрощались, отправили в другие клубы. Тренировочный процесс всегда перестраивается с новым тренером. Увеличили количество часов в зале, на велотренажёрах, на льду началась более интенсивная игра. С моего прихода 5-6 матчей ушли на адаптацию, после этого осталось 27 матчей, из которых мы выиграли 15. Это очень хороший результат, по цифрам получилось удачно», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.