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«Барыс» обыграл «Металлург» в Кубке Гагарина

«Барыс» обыграл «Металлург» в Кубке Гагарина
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Только что в Магнитогорске на «Арене-Металлург» завершился матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал нур-султанский «Барыс». В этом матче победу одержали гости со счётом 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

На 23-й минуте в равных составах Томаш Юрчо открыл счёт в матче, забив с передачи Коди Куника. На 40-й отличился Якоб Лилья.

На 48-й минуте Линус Виделль отыграл одну шайбу хозяев, но на 50-й Юрчо оформил дубль. На 53-й минуте Николай Голдобин забросил вторую шайбу «Металлурга».

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
01 марта 2022, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Юрчо (Куник) – 22:44 (5x5)   0:2 Лилья – 40:52 (5x5)   1:2 Виделль (Дронов, Яковлев) – 47:56 (5x4)   1:3 Юрчо (Куник, Вей) – 49:40 (5x4)   2:3 Голдобин – 52:21 (5x5)

По итогам регулярного чемпионата «Магнитка» заняла первое место в таблице Восточной конференции, «Барыс» замкнул восьмёрку той же конференции.

Напомним, регулярный сезон КХЛ был досрочно завершё в начале февраля из-за пандемии коронавируса. Участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.

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