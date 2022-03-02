Гранлунд: не хочу ничего комментировать, но я действительно покинул Уфу

Нападающий Маркус Гранлунд прокомментировал информацию о том, что покинет «Салават Юлаев».
«Не хочу ничего комментировать, но я действительно покинул Уфу», – цитирует Гранлунда yle.fi.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд собрал форму и покинул расположение уфимского клуба. По нашей информации, другие легионеры разговаривали с руководством по поводу отъезда, но на данный момент остаются в расположении команды, которая сегодня, 2 марта, начинает своё выступление в плей-офф КХЛ.
В текущем сезоне Гранлунд провёл 41 матч и набрал 38 очков: забросил восемь шайб и отдал 30 результативных передач.
В первом раунде плей-офф КХЛ «Салават» встретится с «Сибирью». Помимо сегодняшней игры, матчи состоятся 4, 6 и 8 марта.
Напомним, в начале февраля КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков.
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