CHL отменила молодёжную Суперсерию Россия – Канада

Канадская хоккейная лига CHL объявила об отмене молодежной Суперсерии с молодёжной сборной России.
«В дополнение к поддержке мер, объявленных Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и Федерацией хоккея Канады, запрещающих России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях, Канадская хоккейная лига объявляет об отмене Canada Russia Series-2022. Дата и формат импорт-драфта CHL-2022 ещё не определены и будут объявлены позднее.
Канадская хоккейная лига заботится о безопасности и благополучии всех своих игроков и поддерживает их дальнейшее развитие независимо от страны их происхождения», – указано в заявлении лиги на официальном сайте.
Напомним, в 2020 и 2021 году Суперсерия молодежной сборной России (U20) с канадскими юниорскими командами были отменены из-за коронавируса.
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