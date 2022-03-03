CHL отменила молодёжную Суперсерию Россия – Канада

Канадская хоккейная лига CHL объявила об отмене молодежной Суперсерии с молодёжной сборной России.



«В дополнение к поддержке мер, объявленных Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и Федерацией хоккея Канады, запрещающих России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях, Канадская хоккейная лига объявляет об отмене Canada Russia Series-2022. Дата и формат импорт-драфта CHL-2022 ещё не определены и будут объявлены позднее.



Канадская хоккейная лига заботится о безопасности и благополучии всех своих игроков и поддерживает их дальнейшее развитие независимо от страны их происхождения», – указано в заявлении лиги на официальном сайте.



Напомним, в 2020 и 2021 году Суперсерия молодежной сборной России (U20) с канадскими юниорскими командами были отменены из-за коронавируса.