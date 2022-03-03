Прохоркин – о втором голе: даже не видел, как шайба зашла: уже хотел на смену поехать

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин рассказал о дубле в ворота «Ак Барса» в первом матче серии плей-офф.
«Тяжело, конечно, особенно первые смены: адреналин, нервозность небольшая присутствовала, всё-таки первая игра плей-офф. Была бы она сразу после сезона или с таким перерывом – без разницы, всё равно есть давление, тем более на выезде играем.
Но через какое-то время пошло-поехало, и мы начали играть в свою игру, начали давить, у нас получались моменты. За счёт своей работоспособности и самоотверженности ребят, которые ложились и пластались, мы выиграли эту игру.
В том числе в меньшинстве? Конечно! Было много меньшинства, и ребята сделали колоссальную работу – отбили много шайб, поймали их на себя, просто потрясающе.
Как решал моменты со своими голами? Да никак, просто делал то, что умею. Первый раз я выехал, бросил и понял, что что-то не так, а защитник иначе играет. Второй раз пошёл в обводку и получилось. А эпизод со вторым голом – я даже не видел, как шайба зашла: уже хотел на смену поехать, бросил – и увидел свет за воротами», – цитирует Прохоркина официальный сайт «Авангарда».
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