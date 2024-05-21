«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в решающем матче и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходил решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Первый период прошёл без голов. Во втором периоде гости забросили в ворота «Ванкувера» три безответные шайбы. По разу отличились Коди Сеси, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс. Третий период прошёл полностью под диктовку хозяев, сумевших до минимума сократить отставание в счёте благодаря шайбам Конора Гарланда и Филипа Гронека, однако сравнять счёт «Ванкувер» всё же не смог, в итоге проиграв встречу.

Таким образом «Эдмонтон» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Далласом».