«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в решающем матче и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходил решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Первый период прошёл без голов. Во втором периоде гости забросили в ворота «Ванкувера» три безответные шайбы. По разу отличились Коди Сеси, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс. Третий период прошёл полностью под диктовку хозяев, сумевших до минимума сократить отставание в счёте благодаря шайбам Конора Гарланда и Филипа Гронека, однако сравнять счёт «Ванкувер» всё же не смог, в итоге проиграв встречу.
Таким образом «Эдмонтон» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Далласом».
- 21 мая 2024
-
07:10
-
06:57
-
06:50
-
06:47
-
06:45
-
06:39
-
06:11
-
06:07
-
06:00
-
02:49
- 20 мая 2024
-
23:54
-
23:48
-
23:40
-
23:24
-
23:10
-
22:47
-
22:28
-
22:03
-
21:44
-
21:17
-
20:58
-
20:29
-
20:22
-
19:44
-
19:36
-
19:26
-
19:06
-
18:50
-
18:20
-
18:03
-
17:46
-
17:15
-
16:57
-
16:45
-
16:32