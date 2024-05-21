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«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в решающем матче и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в решающем матче и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
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В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходил решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Первый период прошёл без голов. Во втором периоде гости забросили в ворота «Ванкувера» три безответные шайбы. По разу отличились Коди Сеси, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс. Третий период прошёл полностью под диктовку хозяев, сумевших до минимума сократить отставание в счёте благодаря шайбам Конора Гарланда и Филипа Гронека, однако сравнять счёт «Ванкувер» всё же не смог, в итоге проиграв встречу.

Таким образом «Эдмонтон» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Далласом».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 7-й матч
21 мая 2024, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Сеси (Кулак, Холлоуэй) – 21:16 (5x5)     0:2 Хайман (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 25:48 (5x5)     0:3 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Драйзайтль) – 35:22 (5x4)     1:3 Гарланд – 51:27 (5x5)     2:3 Гронек (Хьюз, Линдхольм) – 55:23 (5x5)    
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