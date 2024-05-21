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Лишь два защитника в истории НХЛ набрали очков больше Бушара за 40 матчей в плей-офф

Лишь два защитника в истории НХЛ набрали очков больше Бушара за 40 матчей в плей-офф
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В ночь на 21 мая мск на льду арены «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере проходит решающий, седьмой матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости в идёт третий период. Гости ведут со счётом 3:2.

Франция - Лига 1 . 2-й тур
11 августа 2007, суббота. 22:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
0 : 2
Бордо
Бордо
0:1 Вендел – 45'     0:2 Вендел – 52'    

Канадский защитник гостей Эван Бушар отличился по ходу встречи двумя результативными передачами. Сначала он ассистировал на гол Заку Хайману, а затем Райану Ньюджент-Хопкинсу. Для Бушара это 40-й матч в плей-офф в карьере. В его активе теперь 46 очков (12 голов + 34 результативные передачи). Лишь два защитника в истории НХЛ набрали очков больше Бушара за 40 матчей в плей-офф. Бобби Орр — 51 очко (16+35) и Брайан Литч — 49 очков (14+35).

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