Главный тренер «Тампы» Купер был удалён с тренерской лавки в матче с «Питтсбургом». Видео

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.

В третьем периоде «Тампой» руководил один из ассистентов главного тренера, так как Джон Купер был удалён с тренерской лавки за бурную критику судей. За 54 секунды до конца второго периода произошла стычка, после которой главные арбитры выписали ряд удалений — в штрафной бокс со стороны «Питтсбурга» отправились Брайан Раст и Марк Фридман, а со стороны «Тампы» – Энтони Чирелли и Кори Перри. Канадский тренер остался сильно недоволен действиями судей и начал активно выражать свои эмоции на лавке, за что и получил удаление до конца матча.

Видео удаления Купера можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».