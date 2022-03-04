«Питтсбург» разгромил «Тампу», у Малкина – три очка
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:1.
Российский нападающий Евгений Малкин забросил очередную шайбу для своей команды на 46-й минуте матча. Этот гол стал десятым в сезоне для хоккеиста.
Примечательно, что в двух других заброшенных шайбах «Питтсбурга» также принял участие 35-летний российский нападающий Евгений Малкин, отметившийся результативными передачами. Благодаря его пасам забили Дэнтон Хайнен и Сидни Кросби.
Также забивали за победителей Брок Макгинн и Джейк Гюнцель. У хозяев единственной заброшенной шайбой отметился Пьер-Эдуар Белльмар.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
1 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Хайнен (Капанен, Малкин) – 03:46 (5x5) 0:2 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 06:27 (5x4) 1:2 Белльмар (Марун) – 26:20 (5x5) 1:3 Макгинн (Родригес) – 37:08 (5x5) 1:4 Малкин (Хайнен) – 45:14 (5x5) 1:5 Гюнцель (Летанг, Кросби) – 54:00 (en)
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