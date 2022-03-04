Ласьков — об уходе Олкинуоры: если такая инициатива есть, то она точно исходит не от Юхи

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал ситуацию с финским голкипером клуба Юхой Олкинуорой.



«У нас с Олкинуорой назначена встреча. Сейчас узнаем у него. Если такая инициатива есть, то она точно исходит не от Юхи», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.



Ранее стало известно, что Олкинуора покинет «Металлург». В завершившемся регулярном чемпионате 31-летний голкипер провёл 36 матчей, в которых отражал в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,45. В плей-офф на счету Олкинуоры одна встреча, в которой «Магнитка» уступила «Барысу» (2:3). Голкипер отразил 82,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,10.



Напомним, счёт в серии первого раунда плей-офф между «Металлургом» и «Барысом» ничейный — 1-1.