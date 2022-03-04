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Ласьков — об уходе Олкинуоры: если такая инициатива есть, то она точно исходит не от Юхи

Ласьков — об уходе Олкинуоры: если такая инициатива есть, то она точно исходит не от Юхи
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Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал ситуацию с финским голкипером клуба Юхой Олкинуорой.

«У нас с Олкинуорой назначена встреча. Сейчас узнаем у него. Если такая инициатива есть, то она точно исходит не от Юхи», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Ранее стало известно, что Олкинуора покинет «Металлург». В завершившемся регулярном чемпионате 31-летний голкипер провёл 36 матчей, в которых отражал в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,45. В плей-офф на счету Олкинуоры одна встреча, в которой «Магнитка» уступила «Барысу» (2:3). Голкипер отразил 82,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,10.

Напомним, счёт в серии первого раунда плей-офф между «Металлургом» и «Барысом» ничейный — 1-1.

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