Ласьков: Олкинуора покидает КХЛ, как и все финские легионеры. За них решили
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Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что финский голкипер клуба Юха Олкинуора покидает магнитогорский клуб.
«Юхо Олкинуора покидает КХЛ, как и все финские легионеры. Если все собрались уезжать, значит, это не они, а за них решили. Очень плохо, что спорт смешивают с политикой», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Олкинуора покинет «Металлург». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на счету Олкинуоры одна встреча, в которой «Магнитка» уступила «Барысу» (2:3). Голкипер отразил 82,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,10.
Напомним, счёт в серии первого раунда плей-офф между «Металлургом» и «Барысом» ничейный — 1-1.
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