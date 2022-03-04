Ласьков: Олкинуора покидает КХЛ, как и все финские легионеры. За них решили

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что финский голкипер клуба Юха Олкинуора покидает магнитогорский клуб.



«Юхо Олкинуора покидает КХЛ, как и все финские легионеры. Если все собрались уезжать, значит, это не они, а за них решили. Очень плохо, что спорт смешивают с политикой», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.



Ранее «Чемпионат» сообщил, что Олкинуора покинет «Металлург». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на счету Олкинуоры одна встреча, в которой «Магнитка» уступила «Барысу» (2:3). Голкипер отразил 82,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,10.



Напомним, счёт в серии первого раунда плей-офф между «Металлургом» и «Барысом» ничейный — 1-1.