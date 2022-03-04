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«Металлург» объявил о расторжении контракта с Юхой Олкинуорой

«Металлург» объявил о расторжении контракта с Юхой Олкинуорой
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Магнитогорский «Металлург» официально объявил о расторжении контракта с финским вратарём Юхой Олкинуорой.

Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон.

Олкинуора пришёл в «Металлург» в 2020 году. В завершившемся регулярном чемпионате 31-летний голкипер провёл 36 матчей, в которых отражал в среднем 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,45. В плей-офф на счету Олкинуоры одна встреча, в которой «Магнитка» уступила «Барысу» (2:3). Голкипер отразил 82,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,10.

Напомним, счёт в серии первого раунда плей-офф между «Металлургом» и «Барысом» ничейный — 1-1. Следующий матч состоится в субботу, 5 марта, в Нур-Султане. Начало — в 16:30 мск.

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