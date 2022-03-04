«Салават Юлаев» — «Сибирь»: во втором матче серии сыграют лишь два легионера

Сегодня, 4 марта, в столице Башкортостана на стадионе «Уфа-Арена» состоится второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Салават Юлаев» встретится с новосибирской «Сибирью». Начало встречи запланировано на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Стали известны составы команд. На двоих клубы заявили лишь двоих легионеров — оба со стороны «Сибири». Это словацкий защитник Михал Чайковски и канадский форвард Джей Си Липон.



«Салават Юлаев»



Шарыченков (Дубровский);

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Хафизуллин — Мухамадуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;

Панин — Антипин, Санников — Картаев — Кузьмин;

Зубарев — Бирюков, Алалыкин — Пименов — Пустозёров.



«Сибирь»



Красоткин (Ахметов);

Бодров — Аланов, Шаров — Пьянов — Шенфельд;

Алексеев — Чайковски, Чесалин — Голубев — Липон;

Кудако — Морозов, Кручинин — Комаров — Сетдиков;

Ефремов; Шашков — Яковлев — Коротков.

Счёт в серии — 1-0 в пользу уфимцев.