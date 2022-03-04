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«Салават Юлаев» — «Сибирь»: во втором матче серии сыграют лишь два легионера

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: во втором матче серии сыграют лишь два легионера
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Сегодня, 4 марта, в столице Башкортостана на стадионе «Уфа-Арена» состоится второй матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Салават Юлаев» встретится с новосибирской «Сибирью». Начало встречи запланировано на 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны составы команд. На двоих клубы заявили лишь двоих легионеров — оба со стороны «Сибири». Это словацкий защитник Михал Чайковски и канадский форвард Джей Си Липон.

«Салават Юлаев»

Шарыченков (Дубровский);
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Хафизуллин — Мухамадуллин, Башкиров — Хохряков — Тихонов;
Панин — Антипин, Санников — Картаев — Кузьмин;
Зубарев — Бирюков, Алалыкин — Пименов — Пустозёров.

«Сибирь»

Красоткин (Ахметов);
Бодров — Аланов, Шаров — Пьянов — Шенфельд;
Алексеев — Чайковски, Чесалин — Голубев — Липон;
Кудако — Морозов, Кручинин — Комаров — Сетдиков;
Ефремов; Шашков — Яковлев — Коротков.

Счёт в серии — 1-0 в пользу уфимцев.

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