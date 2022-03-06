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«Сибирь» обыгрывает «Салават Юлаев» после двух периодов

«Сибирь» обыгрывает «Салават Юлаев» после двух периодов
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В эти минуты в Новосибирске на стадионе «Сибирь» местная «Сибирь» принимает уфимский «Салават Юлаев» в третьем матче серии первого раунда плей-офф. На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, хозяева ведут в счёте 1:0.

Единственную шайбу забросил Егор Аланов на 24-й минуте.

Команды вышли на матч в следующих составах:

«Сибирь»:

Красоткин (Ахметов);
Чайковски – Аланов, Шаров – Пьянов – Шенфельд;
Кудако – Морозов – Чесалин – Голубев – Липон;
Бодров – Ахияров, Коротков – Комаров – Ли;
Ефремов, Шашков – Яковлев – Сетдиков.

«Салават Юлаев»:

Шарыченков (Скрынник);
Науменков – Коледов, Шмелёв – Кадейкин – Кулёмин;
Хафизуллин – Мухамадуллин, Башкиров – Хохряков – Тихонов;
Панин – Антипин, Санников – Картаев – Кузьмин;
Зубарев – Бирюков, Алалыкин – Пименов – Пустозёров.

Напомним, после первых двух матчей уфимцы ведут в серии со счётом 2-0.

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