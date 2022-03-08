Московское «Динамо» за первый период нанесло лишь один бросок в створ ворот «Северстали»

В эти минуты в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» продолжается четвёртый матч первого раунда плей-офф Кубка Гагарина 2022 года между местной «Северсталью» и московским «Динамо». По окончании первого периода хозяева ведут со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Как отмечает официальный сайт КХЛ, в первом периоде московская команда смогла нанести только шесть бросков по воротам череповчан. Из них лишь один попал в створ. «Северсталь» на этом же отрезке смогла 20 раз бросить по воротам «Динамо», половина из них пришлась в створ.

Отметим, что единственную шайбу на данный момент забросил Иван Рогов, отличившийся на 12-й минуте встречи.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу череповчан.