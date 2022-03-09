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«Флорида» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Питтсбург». У Бобровского – 32 сейва

«Флорида» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Питтсбург». У Бобровского – 32 сейва
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Аарон Экблад, Энтони Дюклер и Картер Вераге. За «Питтсбург» забрасывали Брайан Раст, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.

27-летний российский форвард «Флориды» Максим Мамин отметился голевой передачей, проведя на льду 11 минут 10 секунд. Таким образом, он набрал 10-е (5+5) очко в 26 матче текущего сезона. Соотечественник Мамина – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин за 19.13 на льду не заработал очков за результативность.

Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 32 броска из 35. Его коллега по амплуа из «Пингвинз» Тристан Джерри совершил 25 спасений.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт – 12:43 (5x5)   0:2 Экблад (Барков, Мамин) – 14:38 (5x5)   1:2 Раст (Петтерссон, Дюмулен) – 23:07 (5x5)   2:2 Гюнцель (Кросби) – 23:16 (5x5)   2:3 Дюклер (Юбердо, Барков) – 27:02 (5x4)   2:4 Вераге (Мамин) – 51:11 (5x5)   3:4 Кросби (Картер, Раст) – 57:51 (6x5)

В параллельных матчах «Нью-Джерси Дэвилз» неожиданно обыграл «Колорадо Эвеланш» (5:3) благодаря голу и результативной передаче Егора Шаранговича. В другой встрече – «Филадельфия Флайерз» победила «Вегас Голден Найтс» (2:1) несмотря на заброшенную шайбу Евгения Дадонова.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Ландеског, Рантанен) – 09:04 (5x4)   0:2 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 14:27 (5x4)   0:3 Макар (Тэйвз, Маккиннон) – 25:52 (5x5)   1:3 Татар (Зигенталер, Братт) – 29:20 (5x5)   2:3 Смит (Хьюз, Шарангович) – 32:18 (5x5)   3:3 Сиверсон (Братт, Заха) – 37:21 (5x4)   4:3 Бастиан (Хьюз, Братт) – 53:04 (5x4)   5:3 Шарангович (Мерсер) – 58:19 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Браун (Конечны, Лотон) – 04:44 (5x5)   2:0 Линдблом (Лотон, Проворов) – 19:09 (5x5)   2:1 Дадонов (Маршессо, Айкел) – 26:26 (5x4)
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