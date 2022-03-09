«Флорида» одержала четвёртую победу кряду, обыграв «Питтсбург». У Бобровского – 32 сейва

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Аарон Экблад, Энтони Дюклер и Картер Вераге. За «Питтсбург» забрасывали Брайан Раст, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.
27-летний российский форвард «Флориды» Максим Мамин отметился голевой передачей, проведя на льду 11 минут 10 секунд. Таким образом, он набрал 10-е (5+5) очко в 26 матче текущего сезона. Соотечественник Мамина – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин за 19.13 на льду не заработал очков за результативность.
Ворота «Флориды» в этой игре защищал российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший 32 броска из 35. Его коллега по амплуа из «Пингвинз» Тристан Джерри совершил 25 спасений.
В параллельных матчах «Нью-Джерси Дэвилз» неожиданно обыграл «Колорадо Эвеланш» (5:3) благодаря голу и результативной передаче Егора Шаранговича. В другой встрече – «Филадельфия Флайерз» победила «Вегас Голден Найтс» (2:1) несмотря на заброшенную шайбу Евгения Дадонова.
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