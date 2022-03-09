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П. Кейн набрал шесть очков в игре с «Анахаймом» и установил личный рекорд результативности

П. Кейн набрал шесть очков в игре с «Анахаймом» и установил личный рекорд результативности
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (8:3) набрал шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач и установил личный рекорд результативности по количеству очков, набранных за матч.

В истории франшизы «Блэкхоукс» только два игрока набрали больше очков за игру: Грант Малви – 7 баллов (5+2) в феврале 1982 года и Макс Бентли – 7 очков (4+3) в январе 1943-го.

В текущем сезоне Кейн провёл 54 матча и набрал 64 очка: забросил 19 шайб и отдал 45 результативных передач.

После 58 матчей «Чикаго» набрал 50 очков и занимает 14-е место в таблице Западной конференции. Следующую встречу команда проведёт 11 марта с «Бостон Брюинз».

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