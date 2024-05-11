Два очка Цуккарелло не помогли сборной Норвегии обыграть Чехию в матче ЧМ-2024
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Сегодня, 11 мая, на «О2-Арене» в Праге завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А, сборными Чехии и Норвегии. Со счётом 6:3 победу одержала чешская национальная команда.
ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 6
Чехия
0:1 Червенка (Кундратек, Каше) – 06:06 1:1 Сольберг (Торесен, Цуккарелло) – 06:37 2:1 Стеен (Треттенес) – 12:10 (sh) 3:1 Сальстен (Сольберг, Цуккарелло) – 16:32 3:2 Червенка (Седлак, Каше) – 17:12 3:3 Беранек (Кемпны) – 35:54 3:4 Странски (Крейчик, Кемпф) – 45:19 3:5 Гайек (Палат) – 56:59 3:6 Палат (Кемпф, Воженилек) – 59:06
Шайбы в составе победителей забросили Ондржей Беранек, Матей Странски, Либор Гайек и Ондржей Палат. Дубль на счету нападающего Романа Червенки, по две результативные передачи сделали Ондржей Каше и Давид Кемпф.
У норвежцев голами отметились Стиан Сольберг, Ноа Стеен и Эйрик Сальстен. Ассистентский дубль оформил Матс Цуккарелло, а Сольберг, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт голевой пас.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.
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