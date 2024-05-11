Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чехия – Норвегия, результат матча 11 мая 2024, счет 6:3, ЧМ по хоккею 2024

Два очка Цуккарелло не помогли сборной Норвегии обыграть Чехию в матче ЧМ-2024
Комментарии

Сегодня, 11 мая, на «О2-Арене» в Праге завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А, сборными Чехии и Норвегии. Со счётом 6:3 победу одержала чешская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа A
11 мая 2024, суббота. 21:20 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 6
Чехия
0:1 Червенка (Кундратек, Каше) – 06:06     1:1 Сольберг (Торесен, Цуккарелло) – 06:37     2:1 Стеен (Треттенес) – 12:10 (sh)     3:1 Сальстен (Сольберг, Цуккарелло) – 16:32     3:2 Червенка (Седлак, Каше) – 17:12     3:3 Беранек (Кемпны) – 35:54     3:4 Странски (Крейчик, Кемпф) – 45:19     3:5 Гайек (Палат) – 56:59     3:6 Палат (Кемпф, Воженилек) – 59:06    

Шайбы в составе победителей забросили Ондржей Беранек, Матей Странски, Либор Гайек и Ондржей Палат. Дубль на счету нападающего Романа Червенки, по две результативные передачи сделали Ондржей Каше и Давид Кемпф.

У норвежцев голами отметились Стиан Сольберг, Ноа Стеен и Эйрик Сальстен. Ассистентский дубль оформил Матс Цуккарелло, а Сольберг, помимо заброшенной шайбы, записал на свой счёт голевой пас.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею - 2024
Календарь чемпионата мира по хоккею - 2024
Материалы по теме
Ротенберг: на чемпионате мира Россия готова играть хоть с сомалийскими пиратами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android