Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин сократил отставание от лидера до 9 очков, Капризов — до 8

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:4).



Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 70 (36+34) очков в текущем сезоне. Российский капитан «Вашингтона» занимает восьмое место в гонке бомбардиров НХЛ. Овечкин сократил своё отставание до первого места до девяти очков. Лидерство сохраняют нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (38+41) и Коннор Макдэвид (29+50). На счету немца и канадца по 79 результативных баллов. Третью строчку занимает форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 78 (18+60) очков.

Отметим, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2) отдал результативную передачу. Он набрал 71-е (28+43) очко в сезоне и сохранил седьмое место.