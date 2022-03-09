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Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам среди европейцев

Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам среди европейцев
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:4).

Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром. Таким образом, Овечкин повторил рекорд лиги по количеству голов для европейских игроков. Больше него забивали лишь канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Напомним, в середине второго периода отличиться удалось 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину, для которого эта шайба стала 35-й в нынешнем сезоне и 765-й за всю карьеру в НХЛ. В конце третьего периода Овечкин оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. В активе россиянина теперь 36 голов в этом сезоне.

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