Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам среди европейцев

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:4).
Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 766 шайб и выйти на третье место в списке снайперов в истории НХЛ. Россиянин сравнялся с легендарным чешским форвардом Яромиром Ягром. Таким образом, Овечкин повторил рекорд лиги по количеству голов для европейских игроков. Больше него забивали лишь канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).
Напомним, в середине второго периода отличиться удалось 36-летнему российскому капитану «столичных» Александру Овечкину, для которого эта шайба стала 35-й в нынешнем сезоне и 765-й за всю карьеру в НХЛ. В конце третьего периода Овечкин оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота. В активе россиянина теперь 36 голов в этом сезоне.
- 9 марта 2022
-
17:42
-
17:22
-
17:17
-
16:56
-
16:35
-
16:15
-
15:23
-
14:54
-
13:26
-
12:37
-
12:34
-
11:46
-
11:20
-
11:13
-
11:00
-
10:58
-
09:46
-
09:09
-
09:04
-
09:00
-
08:45
-
08:19
-
08:12
-
07:55
-
07:49
-
07:47
-
07:42
-
07:41
-
07:37
-
07:18
-
07:06
-
07:05
-
06:58
-
06:50
-
06:45