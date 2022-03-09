Снайперская гонка НХЛ: Овечкин оформил дубль, но отрыв от Мэттьюса увеличился до 7 голов
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:4).
Это позволило Овечкину довести свой личный результативный счёт до 36 голов в текущем сезоне. Российский капитан «Вашингтона» сохранил четвёртое место в гонке бомбардиров НХЛ. Тем не менее отрыв от лидера только увеличился. Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оформил хет-трик в ворота «Сиэтл Кракен» (6:4) и оторвался от Овечкина уже на семь шайб. Второе место сохранил за собой форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, забивший 38 голов в 57 матчах. На третьей позиции находится нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. У него также 38 заброшенных шайб.
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