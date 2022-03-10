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Дмитрий Овчинников улетел в Торонто через две недели после подписания контракта

Дмитрий Овчинников улетел в Торонто через две недели после подписания контракта
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Шуми Бабаев – агент хоккеиста Дмитрия Овчинникова – сообщил, что игрок улетел в Торонто.

«Дмитрий Овчинников улетел в Торонто спустя две недели после подписания трёхлетнего контракта с «Мэйпл Лифс. Удачи и попутного ветра в хоккейные паруса», – написал агент хоккеиста в «Инстаграме».

18 февраля российский нападающий Дмитрий Овчинников подписал контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс». Соглашение рассчитано на три сезона. Хоккеист присоединится к «Торонто Марлис» после того, как получит разрешение на работу в Канаде.

«Сибирь» в телеграм-канале сообщила, что клуб сохранил права на игрока в КХЛ.

В текущем сезоне Овчинников провёл 48 матчей в КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига решила не проводить матчи во время паузы на Олимпийские игры в Пекине. На момент приостановки регулярного чемпионата «Сибирь» занимала шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 50 матчей. «Сибирь» проведёт серию плей-офф, в которой ей будет противостоять «Салават Юлаев».

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