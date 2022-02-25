Мартемьянов: Овчинников грезит заокеанским хоккеем, пусть попробует, что это такое

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал об отъезде Дмитрия Овчинникова в Канаду.
«Я не знаю, зрело или не зрело решение. Это агент решает с игроком. Мне задали вопрос, готов ли я отпустить его в Канаду, я сказал — да. Потому что если парень грезит заокеанским хоккеем, пусть съездит попробует, что это такое. У нас есть опция: если он там не подходит, вернётся домой. Пробьётся — ради бога. Я не собираюсь тормозить ни сборную, ни его желание, я парням иду навстречу. Заиграет, прорвётся. Нет — будем работать здесь. Заранее чего-то такого не было. Возник вопрос — мы его стали решать, и я дал положительный ответ.
Чего не хватает Овчинникову? Надо возмужать. Это всё-таки переход из юношеского хоккея во взрослый. Это тяжело бывает. Это должно делаться постепенно и с оглядкой на психологическое состояние молодого человека. Он, возможно, лучше войдёт, а не сломается на каком-то этапе», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
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