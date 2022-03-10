Шарипзянов: сейчас ошибка имеет более ценный вес. Лучше пусть ошибается «Ак Барс», чем мы

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от пятого матча серии первого раунда плей-офф КХЛ с казанским «Ак Барсом».
«Хорошее настроение, все ребята готовы биться. В прошлом году возвращались сюда при 2-2, сейчас 3-1. Больше позитива в этом году и понимаем. Проиграли в одном броске прошлый матч. Всё решилось в овертайме. Сегодня будем выходить более заряженными, чтобы лучше провести матч, 60 минут и выиграть игру.
Волнение, наверное, нет никакого нет ни у них, ни у нас. Все понимают, все не первые игры проводят в плей-офф.
Я бы не сказал, что игра до одной ошибки. Потому что счета во всех матчах не были 1:0, как это бывает. Но сейчас ошибка имеет более ценный вес, чем раньше, потому что игры плотные. Лучше пусть они ошибаются, чем мы», – сказал Шарипзянов в интервью YouTube-каналу «Авангарда».
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