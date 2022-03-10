Два шведских форварда московского «Динамо» забросили 2 шайбы за 2 минуты «Северстали»

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» продолжается матч в рамках первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» встречается с череповецкой «Северсталью». На шестой минуте во втором периоде хозяева ведут со счётом 3:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Хоккеисты московского «Динамо» сумели отличиться два раза за две минуты. На 21-й минуте шайбу забросил форвард Оскар Линдберг. Первую волну динамовской атаки череповчане отбили, но последующий наброс от синей линии привёл к подправлению Линдберга с пятака, протолкнувшего шайбу под вратарём.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 23-й минуте удвоил преимущество бело-голубых Антон Ведин. Игроки «Северстали» потеряли шайбу за своими воротами, Шипачёв тут же отдал на пятак, откуда Ведин расстрелял цель.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.