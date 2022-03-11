Гонка бомбардиров НХЛ: Юбердо вышел на первое место, Капризов — шестой

Сегодня, 11 марта, в Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата.



«Флорида Пантерз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» со счётом 6:3. Форвард «пантер» Джонатан Юбердо сумел отдать четыре голевые передачи, благодаря этому 27-летний хоккеист возглавил гонку бомбардиров НХЛ. На его счету 82 (18+64) очка в 58 сыгранных матчах текущего сезона.



Второе место занимает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, заработавший 81 (30+51) балл в 57 встречах. Замыкает тройку ещё один нападающий «нефтяников» — Леон Драйзайтль. На счету немца 79 (38+41) очков за 58 проведённых матчей.



Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отличился заброшенной шайбой в игре с «Детройт Ред Уингз» (6:5, бул.) и вышел на шестое место в списке бомбардиров. В активе 24-летнего хоккеиста 72 (29+43) балла в 55 встречах.